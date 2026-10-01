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Polícia britânica anuncia detenção de suspeito de preparar atos terroristas
Cidadão tem dupla nacionalidade britânica e iraniana. A detenção surge no âmbito de uma investigação sobre atividades suspeitas nas proximidades de uma base aérea.
(Em atualização)
A informação surge um dia depois de o primeiro-ministro, Andy Burnham, ter afirmado, em entrevista à BBC, que havia “fortes indícios” do envolvimento de Teerão.
Na madrugada de domingo, após um alerta feito por populares, as autoridades detiveram cinco suspeitos - todos homens de nacionalidade britância com idades compreendidas entre os 23 e os 25 anos, residentes em Londres. Mais tarde, foram libertados, mas a polícia garantiu que a "investigação prossegue".
O chefe de Governo vincou que a investigação policial em curso é "complexa e séria" e que está a ser feita em cooperação com "colegas dos Estados Unidos da América (EUA)".
Até agora, a polícia tinha evitado relacionar o Irão com o incidente ocorrido nas imediações da base militar britânica usada pela Força Aérea dos EUA.
Num comunicado da embaixada do Irão no Reino Unido, Teerão negou qualquer envolvimento.
O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, alegou na segunda-feira que um "ator estrangeiro" esteve envolvido na suposta conspiração terrorista, sem identificar o país.
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