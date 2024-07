Polícia britânica detém suspeito em investigação sobre restos mortais encontrados em malas

De acordo com as autoridades, o homem -- um cidadão colombiano de 24 anos -- foi detido na estação de comboios de Avon e Somerset, em Bristol, e será levado para Londres para interrogatório ainda hoje.

O suspeito não foi formalmente identificado, mas tudo aponta para que se trate de Yostin Andrés Mosquera, que já era alvo de um mandado de busca e captura.

Na quinta-feira, as autoridades divulgaram imagens de segurança e uma descrição da roupa do suspeito, que corresponde a Yostin Andrés Mosquera.

Em comunicado, o subcomissário adjunto Andy Valentine declarou que a detenção representa um "desenvolvimento importante" na investigação e agradeceu aos cidadãos a sua cooperação.

O homem é suspeito de estar envolvido na morte de dois homens, ainda por identificar, cujos restos mortais foram encontrados em duas malas abandonadas perto da Ponte Suspensa de Clifton, no sudeste de Londres, na quarta-feira.

Entretanto, na sexta-feira, foram também encontrados restos mortais em Shepherd`s Bush, Londres, que a polícia acredita que estejam relacionados.

"Estão em curso investigações extensas, no entanto, nesta fase, a polícia não está à procura de mais ninguém em conexão com o incidente", referem as autoridades.

Ainda por identificar, sabe-se já que os restos mortais pertenciam a dois homens adultos e foram transportados de Londres para Bristol de táxi. O veículo foi apreendido e o motorista está a colaborar com as autoridades.

Na sexta-feira, tinha sido detido, em Greenwich, Londres, um homem 36 anos no âmbito da investigação, que foi entretanto libertado.