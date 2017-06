Polícia britânica faz 12 detenções após atentado em Londres

RTP 04 Jun, 2017, 13:22 / atualizado em 04 Jun, 2017, 13:54 | Mundo

“Agentes do Comando de Contraterrorismo detiveram esta manhã 12 pessoas em Barking, no leste de Londres, em ligação com os incidentes da noite passada na área da London Bridge e Borough Market. Há buscas em curso em habitações de Barking”, confirmou a polícia em comunicado.



Pelo menos quatro mulheres foram levadas pela polícia de um bloco de apartamentos do bairro de Barking, segundo repórteres fotográficos das agências Reuters e France Presse.De acordo com a estação televisiva Sky News, agentes fortemente armados estiveram nas últimas horas em casa de um dos três suspeitos abatidos no sábado – oito minutos após o primeiro pedido de socorro que chegou à polícia.O atentado no centro de Londres, que ainda não foi reivindicado, fez sete mortos e 48 feridos. Uma carrinha abalroou vários peões na Ponte de Londres, antes de se dirigir ao bairro de Borough Market. Ali os três ocupantes do aparelho, armados de facas, atacaram bares e restaurantes locais.A chefe da polícia de Londres Cressida Dick adiantara, durante a manhã, que a ameaça representada pelos três homens havia sido “neutralizada”.