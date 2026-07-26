Polícia confirma. Suspeito de ataque em Berlim morto a tiro

O departamento de polícia de Berlim confirmou depois em comunicado que a pessoa abatida era efetivamente o cidadão alemão, extremista islâmico, perseguido em contexto do ataque.





Segundo informações, o suspeito foi localizado num terreno comunitário em Spandau, na zona oeste de Berlim, às 18h00 (hora local, 17h00 BST) de hoje.



Na atualização, a polícia afirma que se acredita que "correu em direção às nossas equipas de emergência com uma arma branca, após o que os agentes da SEK Berlim utilizaram armas de fogo".



"Apesar das medidas imediatas de reanimação iniciadas pelo Corpo de Bombeiros de Berlim, morreu no local", disse um porta-voz. O ataque de sábado fez um morto. Durante a tarde de domingo nenhum dos 29 feridos permanecia em estado grave.





As autoridades da comissão alemã de homicídios foram notificadas e vão assumir o cas



Um porta.voz da polícia berlinense confirmou que as autoridades não estão "à procura de outros suspeitos neste momento".



O ministro alemão do Interior, Alexander Dobrindt. afirmou este domingo que "tudo indica" que o ataque que ocorreu no sábado na Marcha do Orgulho LGBTI+, em Berlim, foi "um atentado terrorista islâmico".





O ataque ocorreu na noite de sábado, quando uma carrinha branca embateu contra pessoas reunidas no parque Tiergarten, junto ao percurso do desfile do orgulho LGBTQ+, provocando a morte de uma pessoa e pelo menos 29 feridos.



O suspeito, Abdul Ballout (21 anos), "cidadão alemão de origem libanesa", fugiu levando a polícia a advertir o público para a possibilidade dele estar armado e ser perigoso.







