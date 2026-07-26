Mundo
Polícia confirma. Suspeito de ataque em Berlim morto a tiro
Uma pessoa foi morta durante uma "importante" operação policial desenvolvida para capturar o suspeito do ataque durante a marcha do Orgulho LGBTQIA+ em Berlim, na noite de sábado.
O departamento de polícia de Berlim confirmou depois em comunicado que a pessoa abatida era efetivamente o cidadão alemão, extremista islâmico, perseguido em contexto do ataque.
Segundo informações, o suspeito foi localizado num terreno comunitário em Spandau, na zona oeste de Berlim, às 18h00 (hora local, 17h00 BST) de hoje.
Na atualização, a polícia afirma que se acredita que "correu em direção às nossas equipas de emergência com uma arma branca, após o que os agentes da SEK Berlim utilizaram armas de fogo".
"Apesar das medidas imediatas de reanimação iniciadas pelo Corpo de Bombeiros de Berlim, morreu no local", disse um porta-voz. O ataque de sábado fez um morto. Durante a tarde de domingo nenhum dos 29 feridos permanecia em estado grave.
Na atualização, a polícia afirma que se acredita que "correu em direção às nossas equipas de emergência com uma arma branca, após o que os agentes da SEK Berlim utilizaram armas de fogo".
"Apesar das medidas imediatas de reanimação iniciadas pelo Corpo de Bombeiros de Berlim, morreu no local", disse um porta-voz. O ataque de sábado fez um morto. Durante a tarde de domingo nenhum dos 29 feridos permanecia em estado grave.
As autoridades da comissão alemã de homicídios foram notificadas e vão assumir o cas
Um porta.voz da polícia berlinense confirmou que as autoridades não estão "à procura de outros suspeitos neste momento".
Um porta.voz da polícia berlinense confirmou que as autoridades não estão "à procura de outros suspeitos neste momento".
O ministro alemão do Interior, Alexander Dobrindt. afirmou este domingo que "tudo indica" que o ataque que ocorreu no sábado na Marcha do Orgulho LGBTI+, em Berlim, foi "um atentado terrorista islâmico".
O ataque ocorreu na noite de sábado, quando uma carrinha branca embateu contra pessoas reunidas no parque Tiergarten, junto ao percurso do desfile do orgulho LGBTQ+, provocando a morte de uma pessoa e pelo menos 29 feridos.
O suspeito, Abdul Ballout (21 anos), "cidadão alemão de origem libanesa", fugiu levando a polícia a advertir o público para a possibilidade dele estar armado e ser perigoso.
O suspeito, Abdul Ballout (21 anos), "cidadão alemão de origem libanesa", fugiu levando a polícia a advertir o público para a possibilidade dele estar armado e ser perigoso.