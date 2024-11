Polícia detém manifestantes pró-palestinianos em Amesterdão

Foto: Robin Van Lonkhyijsen - EPA

Ainda assim, centenas de pessoas pró-palestina juntaram-se, este domingo, no centro da cidade a pedir o fim da violência em Gaza. A polícia prendeu os manifestantes que se recusavam a sair da praça Dam, no centro da cidade.



Israel pede a todos os cidadãos que evitem eventos culturais e desportivos no estrangeiro.



Um comunicado emitido pelo gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu revela ter informações de que grupos pró-palestinianos têm planos para atacar israelitas nos Países Baixos, no Reino Unido, na França e na Bélgica.