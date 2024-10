Polícia dispersa com gás lacrimogéneo manifestantes pró-Venâncio Mondlane em Maputo

A dispersão aconteceu cerca das 14:00 locais, após alguns momentos de impasse, já com um blindado policial atravessado na rua, a poucas centenas de metros da praça da Organização da Mulher Moçambicana (OMM), centro da cidade, em que o comandante da força apelou, conforme a Lusa testemunhou no local, várias vezes para o grupo não avançar, no bairro de Polana Caniça.

Com um helicóptero policial a vigiar a área, seguiu-se o lançamento de vários tiros de gás lacrimogéneo, que afastaram os manifestantes, com a polícia a manter a posição, sem novas ações, apesar do reforço de segurança no local.

O grupo de manifestantes manteve-se no local, em protesto.