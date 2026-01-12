Mundo
Polícia espanhola apreende 10 toneladas de cocaína
A Polícia Nacional espanhola fez a maior apreensão de sempre de cocaína em alto mar. Foram apreendidas perto de 10 toneladas.
A droga, que se destinava à Europa, foi apreendida e 13 pessoas foram detidas.
A operação foi conduzida por unidades especiais da polícia espanhola e contou com a colaboração da agência federal dos Estados Unidos contra o narcotráfico e também das autoridades francesas, portuguesas e brasileiras.
Esta operação denominada "Maré Branca" aconteceu na semana passada mas só agora foi tornada pública.
Espanha é uma das principais portas de entrada da cocaína na Europa, sobretudo por causa da sua ligação à América Latina onde a droga é produzida.