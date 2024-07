Polícia fronteiriço sérvio morto e outro ferido com suspeitas de "ataque terrorista"

"Existem suspeitas muito fundamentadas de que se trata de um ataque terrorista", proveniente de "estruturas albanesas do Kosovo" disse o ministro do Interior, Ivica Dacic, em declarações à televisão pública RTS.

"Não foi uma casualidade, e por esse motivo o caso foi entregue à Procuradoria para o crime organizado", acrescentou.

O tiroteio ocorreu cerca da 01:00 (hora local) quando os agentes detiveram um veículo de matrícula sérvia com duas pessoas, e com uma delas a disparar uma pistola em direção dos agentes, precisou previamente em comunicado o Ministério do Interior.

Um dos polícias, de 34 anos, foi atingido no peito e morreu pouco após a chegada ao hospital, enquanto o segundo, com 50 anos, ficou ferido no ombro.

O autor dos disparos conseguiu escapar e a polícia, com o apoio de `drones`, helicópteros e especialistas de uma unidade antiterrorista, prossegue as buscas, indica o texto.

As autoridades suspeitam que o autor do crime é um homem de 33 anos cujos alegados documentos -- um passaporte do Kosovo e um bilhete de identidade alemão -- foram encontrados no local do incidente.

No entanto, os investigadores consideram possível que os documentos encontrados sejam do irmão do homem que escapou, e que o agressor seja um detido que fugiu de uma prisão do Kosovo no início de julho.

As autoridades sérvias pediram ajuda à polícia da Alemanha para esclarecer a identidade do autor do ataque, e prenderam o condutor do veículo onde o suspeito viajava, num percurso desde Presevo (sul) até ao oeste da Sérvia.