Polícia mata homem armado com faca perto da Convenção Republicana

Os agentes envolvidos no incidente pertencem ao departamento de Columbus (Ohio) e estavam em Milwaukee porque fazem parte dos 4.500 agentes que ajudam as autoridades locais a proteger a cidade durante a convenção, que termina na quinta-feira, referiu fonte policial ao The New York Post.

O Milwaukee Journal Sentinel, que cita fontes policiais, indicou que o tiroteio ocorreu perto das ruas North 14th e West Vliet, fora do perímetro de segurança da convenção, que se realiza no Fiserv Stadium, nesta cidade do Estado do Wisconsin.

Uma estação de televisão local, a WISN 12 News, citou testemunhas que disseram que houve uma luta entre dois homens no bairro de King Park, na cidade, e que a polícia alvejou e matou um dos homens.

Os polícias estariam a patrulhar em bicicletas e encontraram um homem com uma faca e pelo menos três polícias dispararam.

Um vídeo alegadamente relacionado com estes acontecimentos começou a circular nas redes sociais.

No sábado, Trump ficou ferido durante um evento de campanha na Pensilvânia, quando um homem disparou em direção ao palco onde o ex-presidente fazia um discurso. Uma das balas atingiu a orelha direita do ex-presidente, causando um ferimento leve.

O governador do estado da Pensilvânia, Josh Shapiro, anunciou que um ex-bombeiro identificado como Corey Comperatore, de 50 anos, morreu enquanto protegia a sua família dos tiros disparados por Thomas Crooks, de 20, que acabou morto pelas autoridades.