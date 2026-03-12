Mundo
Guerra no Médio Oriente
Polícia norte-americana abate "atirador ativo" em sinagoga no Michigan
A polícia abateu um atirador numa sinagoga na cidade norte-americana de West Bloomfield, no Michigan, depois de ter sido reportado um incidente com um "atirador ativo". Segundo as autoridades, não há vítimas a registar além do suspeito.
A polícia do Estado de Michigan relatou um incidente com um atirador ativo, esta quinta-feira, na Sinagoga Temple Israel, no subúrbio de West Bloomfield, em Detroit, Michigan.
"Agentes do FBI estão no local com parceiros em Michigan, a responder ao aparente atropelamento e situação de atirador ativo na Sinagoga Temple Israel, em West Bloomfield Township, Michigan", anunciou o diretor do FBI, Kash Patel, nas redes sociais.
🚨 DEVELOPING: CAR CRASHES INTO JEWISH SYNAGOGUE IN MICHIGAN - ACTIVE SHOOTER REPORTED— Breaking911 (@Breaking911) March 12, 2026
• Vehicle deliberately driven into Temple Israel in West Bloomfield, Michigan, officials say
• Reports indicate shots were fired after the crash
• The vehicle caught fire after striking the… pic.twitter.com/lAtCANZZb5
O atirador foi abatido pela polícia. A identidade do atacante ainda não é conhecida.
Segundo fontes policiais, o incidente não causou vítimas entre as pessoas que estavam na sinagoga onde funciona também uma escola. Cândida Pinto - correspondente da RTP nos Estados Unidos
Testemunhas dizem que o incidente começou quando um carro chocou com o edifício e de seguida forma ouvidos tiros.
As escolas da região foram evacuadas e os residentes foram aconselhados a permanecer nas suas casas.A Temple Israel gere um centro de educação infantil que oferece cuidados e educação a crianças a partir das seis semanas de idade, de acordo com o seu website.
A Federação Judaica de Detroit publicou uma mensagem na sua página de Facebook a anunciar que as suas agências afiliadas estavam "atualmente em confinamento preventivo" em resposta ao incidente na Sinagoga Temple Israel.
As organizações judaicas de todos os Estados Unidos têm operado sob um forte esquema de segurança desde que as forças norte-americanas e israelitas lançaram ataques aéreos contra o Irão, a 28 de fevereiro, desencadeando uma guerra cada vez mais intensa no Médio Oriente.
As organizações judaicas de todos os Estados Unidos têm operado sob um forte esquema de segurança desde que as forças norte-americanas e israelitas lançaram ataques aéreos contra o Irão, a 28 de fevereiro, desencadeando uma guerra cada vez mais intensa no Médio Oriente.