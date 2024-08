Polícia resgata empresário raptado há um mês numa mesquita na África do Sul

Em comunicado, a Polícia Sul-Africana (SAPS) adiantou que o empresário foi raptado no passado dia 05 de julho numa mesquita em Helderkruin, Roodepoort, noroeste de Joanesburgo.

A vítima foi resgatada com vida nesta quarta-feira numa residência no subúrbio de Lenasia, que se situa no sudoeste da capital económica da África do Sul, adiantou a nota.

Desconhece-se se o rapto envolveu o pagamento de resgate.

Como parte da operação, a força de segurança sul-africana deteve na quarta-feira seis suspeitos num hotel em Eastgate, leste da cidade, e num apartamento situado no subúrbio afluente de Fourways, norte de Joanesburgo.

De acordo com a nota, a polícia sul-africana apreendeu ainda droga suspeita de ser metanfetamina no valor de 300 milhões de rands (15,2 milhões de euros).

Mais de 50 sequestradores foram detidos nos últimos seis meses nas províncias de Gauteng, Noroeste, Mpumalanga e Estado Livre, segundo a polícia sul-africana.

A África do Sul enfrenta um agravamento do crime de sequestro em que são exigidos elevados montantes financeiros pelo resgate das vítimas, segundo a polícia sul-africana.

Dados oficiais, consultados pela Lusa, indicam que, só no último trimestre de 2023, a polícia sul-africana registou 4.577 raptos no país, um aumento de 11% (mais 453 casos) comparativamente ao período homólogo do ano anterior.