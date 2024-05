Política de migração é bandeira de campanha de extrema-direita alemã

O tema da integração e das migrações é o mais importante para os eleitores alemães, de acordo com uma sondagem levada a cabo pelo canal de televisão ARD: 41% considera ser este um dos problemas mais importantes no contexto europeu, seguindo-se as ameaças internacionais e a proteção ambiental.

"Uma explicação para isso é que o partido anti-migração AfD está a impulsionar a visibilidade deste tema. Esta é a única questão em que tem um perfil e em que a sua competência é reconhecida", considerou Özgür Özvatan, codiretor do Departamento de Investigação sobre Integração e Política Social da Universidade Humboldt de Berlim.

Para Özvatan, não existe um partido político na Alemanha com um perfil claramente pró-migração. Mas existe um partido claramente anti-migração que vai, de certa forma, definindo a agenda.

"Isso não significa que outros partidos não estejam a lidar com a questão. Há 35 medidas de política de integração e migração no acordo de coligação que forma o governo. Muitos eleitores são mais progressistas do que os principais políticos acreditam", refere Özvatan, do Instituto de Berlim para a Investigação sobre Integração e Migração (BIM), em declarações à Lusa.

Na política europeia de migração, os Verdes alemães, um dos três partidos que formam a coligação "semáforo", exigem que a ajuda humanitária e estrutural seja aumentada nas regiões em crise. Defendem uma política europeia comum de asilo a longo prazo, ordenada e justa.

O Partido Social Democrata (SPD), do chanceler Olaf Scholz, defende uma política de refugiados baseada na solidariedade, na qual todos os estados-membros da União Europeia cumpram as suas obrigações de direito europeu e internacional. A reforma do Sistema Europeu Comum de Asilo é considerada um passo positivo e deve ser implementada em conjunto.

Na área da política de asilo e migração, os Liberais do FDP, terceiro partido da coligação que forma o governo, atribuem uma grande importância à necessidade de uma proteção eficaz das fronteiras externas da União Europeia (UE) com o objetivo de controlar a imigração ilegal. Acreditam ser necessária a expansão da agência de proteção das fronteiras da UE, a Frontex.

"A política de migração é um tema muito dominante no discurso público, no qual os partidos políticos estão fortemente envolvidos (...) O discurso está apenas marginalmente centrado na UE. As fronteiras externas da UE são discutidas como uma área da política de migração, mas a atribuição de responsabilidade continua muito enraizada nas arenas políticas federais e estaduais da Alemanha", apontou Özgür Özvatan.

A União Democrata-cristã (CDU), partido da antiga chanceler Angela Merkel que ficou fortemente associada à entrada maciça de refugiados em 2015, apoia, por um lado, a imigração legal de trabalhadores qualificados e mantém a obrigação humanitária de ajudar as pessoas perseguidas. Por outro lado, defende que a migração ilegal deve ser travada.

Na perspetiva da AfD, os parlamentos nacionais deveriam recuperar a sua autodeterminação na política de asilo e imigração e, portanto, o Sistema Comum de Asilo deveria ser removido do Tratado Europeu. Há também apelos a uma regulamentação rigorosa e a limites à imigração para a UE.

As eleições europeias na Alemanha realizam-se a 09 de junho. A CDU lidera as sondagens no país, seguida da AfD.