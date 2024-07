Polónia condiciona entrada da Ucrânia na UE à resolução de antigo contencioso histórico

Kosiniak-Kamysz, que também ocupa a pasta da Defesa, assinalou à cadeia televisiva PolSat que "não haverá fronteiras abertas nem trocas comerciais ao nível atual [com a Ucrânia] caso não seja resolvida a questão de Volhynia".

O vice-primeiro-ministro assegurou pretender "que a Ucrânia se desenvolva", mas sem "deixar esquecida uma ferida que não cicatrizou".

"Permitam que o diga claramente: a Ucrânia não se juntará à União Europeia se não for resolvida a questão de Volhynia", insistiu, ao qualificar os acontecimentos de Volhynia de "genocídio" que deve ser "resolvido", mas sem especificar de que forma.

O "massacre de Volhynia", como é designado na Polónia, refere-se à execução de cerca de 120.000 civis por nacionalistas ucranianos na região histórica da Galícia (atualmente parte da Ucrânia), entre 1943 e 1945, no decurso da Segunda Guerra Mundial.

Este litígio permanece desde há décadas e ainda perturba as relações bilaterais entre os dois países vizinhos, que mantêm visões opostas sobre os acontecimentos.

Há poucos dias, por ocasião do 11 de julho, declarado pelo parlamento polaco Dia nacional em memória das vítimas de Volhynia, foi inaugurado em Domostawa (sul) um monumento onde surgem crianças polacas empaladas por um tridente, o símbolo nacional da Ucrânia, junto aos nomes das localidades onde decorreu a matança, indica a agência noticiosa Efe.

No mesmo dia, o Presidente polaco, Andrzej Duda, ordenou a projeção na fachada do palácio presidencial do nome de Volhynia e divulgou uma mensagem onde referiu que "o futuro deve ser construído com base na verdade".

Sublinhou ainda que os polacos, "desde sempre exigiram uma comemoração digna (...) e que se realizem as necessárias exumações".

Em 2022 o Governo de Kiev chegou a acordo para permitir aos polacos o início das exumações de corpos em valas comuns da Segunda Guerra Mundial no oeste da Ucrânia, mas o início da guerra com a Rússia tem impedido a concretização do projeto.