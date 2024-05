Polónia. Detidos nove suspeitos de espionagem e sabotagem pró-Rússia

O primeiro-ministro da Polónia, Donald Tusk, adiantou que os suspeitos. Alguns foram recrutados no mundo do crime.



De acordo com Donald Tusk, os detidos são suspeitos de preparem diversas ações na Polónia, mas também na Lituânia, Letónia e possivelmente na Suécia. Por isso, está em curso uma investigação que envolve vários países. Entre as suspeitas de atividades criminosas deste grupo com ligações aos serviços secretos russos, está uma tentativa de fogo posto numa fábrica de tintas em Wroclaw (ou Breslávia), no oeste polaco, mas também outra tentativa de fogo posto numa loja da Ikea na Lituânia.





Donald Tusk conta ainda que os serviços secretos polacos e “dos nossos aliados” impediram vários atos de sabotagem. No início deste mês, o primeiro-ministro polaco já tinha anunciado o reforço dos serviços secretos, por causa das atividades “desestabilizadoras de Moscovo”, mas também aumento o financiamento dos serviços de contra-espionagem.







Ainda há poucas semanas, Varsóvia anunciou a detenção de um homem suspeito de ajudar a secreta russa a preparar um possível ataque ao presidente ucraniano.