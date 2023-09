"Polonia e Ucrânia vão ter de se entender", refere major-general Arnaut Moreira

Reuters

O presidente da Ucrânia criticou publicamente a opção do governo de Varsóvia de boicotar a importação de cereais ucranianos. Agora, surge a retaliação.



A Polónia anunciou o fim do fornecimento de armas à Ucrânia, sabendo-se que o país tem sido uma das principais fontes de armamento para Kiev.



Ouvido pela Antena 1, o major-general Arnaut Moreira, acredita que este conflito diplomático vai acabar por resolver, por “imposição” dos países aliados.



O primeiro-ministro Mateusz Morawiecki justifica a decisão com a necessidade de a Polónia se concentrar no reforço do próprio armamento, para melhorar as capacidades de defesa do país.