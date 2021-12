Polónia. Geólogos descobrem centenas de pegadas e ossos de dinossauros

Os especialistas do Instituto Nacional de Geologia da Polónia já classificaram de “tesouro” esta descoberta de pegadas fossilizadas e ossos numa mina de argila a céu aberto na vila de Borkowice, a 130 quilómetros de Varsóvia.



As maiores pegadas entre as encontradas nesta vila medem 40 centímetros e, em muitas delas, a pele escamosa dos dinossauros pode ser observada em pormenor.



“Nos rastos deixados pelos dinossauros é possível ler o seu comportamento e hábitos”, explicou em comunicado Grzegorz Niedzwiedzki, um dos geólogos do grupo polaco que fez a descoberta.



Para que este excelente estado de conservação tenha sido mantido foi necessário “um desenrolar muito especial de acontecimentos num curto período de tempo”, acrescentou o especialista.



As pegadas em questão pertencem a pelo menos sete espécies de dinossauros e os geólogos acreditam que ainda podem encontrar mais destes vestígios.



“Neste momento, já temos algumas centenas de pegadas e ossos na nossa coleção em Borkowice. No entanto, daqui a algum tempo deveremos ter mais algumas centenas destas amostras”, revelou no comunicado outro geólogo do mesmo grupo.



Os especialistas polacos encontraram, para além dos vestígios de dinossauros, fragmentos de ossos de outros animais e peixes.