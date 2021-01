Polónia. Nova lei do aborto mais restritiva entra em vigor e motiva protestos nas ruas

A nova lei do aborto entrou em vigor na Polónia e exclui praticamente todas as circunstâncias em que a mulher pode interromper a gravidez. O aborto passa a ser permitido apenas no caso de gravidez provocada por violações ou incesto, deixando de ser possível fazê-lo em casos de mal formação do feto.