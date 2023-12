Polónia. Parlamento chumba Mateusz Morawiecki em favor de Donald Tusk

Uma aliança de partidos da oposição, liderada pela Plataforma Cívica (PO) de Tusk, liberal e europeísta, tinha já garantido o chumbo da moção de confiança a Mateusz Morawiecki, cujo partido, o Lei e Justiça (PiS), venceu sem maioria as eleições de 15 de outubro, com 35,4 por cento.

O chumbo abriu caminho à segunda etapa constitucional, na qual um grupo de pelo menos 46 deputados pode apresentar um novo candidato a primeiro-ministro. Donald Tusk foi de imediato indigitado para o cargo.





O presidente da República, Andrzej Duda, aceitara dar a oportunidade a Morawiecki, sob proposta do PiS, de formar novo executivo, após oito anos no poder.aos 248 votos já anteriormente garantidos pela aliança de governação de Tusk.O seu futuro não se apresenta fácil, com o PO a ter de gerir a aliança com os parceiros da Terceira Via (democratas-cristãos) e da Nova Esquerda. Pelo caminho terá ainda de enfrentar eleições locais e europeias, em 2024, e presidenciais, em 2025.Tusk terá ainda de enfrentar um PiS na oposição, cujo maior trunfo será o próprio presidente, eleito pelos conservadores. Andrzej Duda manteve o seu poder de veto, uma vez que a nova maioria parlamentar ficou aquém dos 60 por cento necessários para reverter decisões presidenciais.

Duda poderá ainda aproveitar para assumir a liderança da direita polaca.







