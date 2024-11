População da Rocinha gostaria que os participantes da G20 visitassem favela

O correspondente da Antena 1 no Brasil, Pedro Sá Guerra, esteve nesta comunidade e foi saber de que forma é que os habitantes desta comunidade olham para a cimeira.







Um dos residentes deste aglomerado populacional tem esperança de que aconteça “coisa boa”, mas o importante seria estes altos responsáveis ver com os seus olhos a realidade e convida-os a ir até este enorme bairro, no Rio de Janeiro.

Reportagem na maior favela do Rio de Janeiro, no dia em que arranca, nesta cidade brasileira, a cimeira do G20, que vai contar com a participação do primeiro-ministro português. Luís Montenegro foi convidado para este encontro de dois dias, ao mais alto nível, de chefes de estado e de governo das maiores economias do mundo.

Uma cimeira que conta com o presidente chinês, o presidente dos Estados Unidos, a presidente da Comissão Europeia e muitos outros líderes mundiais.