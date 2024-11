População em pânico após tentativa de ataque terrorista a aldeia

A tentativa de ataque ocorreu nas imediações da aldeia por volta das 21:00 (19:00 em Lisboa), quando centenas de residentes circulavam na comunidade, conforme explicou um dos residentes: "Entraram aqui os terroristas, mas depois sem demorar saíram".

Segundo as fontes, os rebeldes não demoraram porque houve pronta resposta das Forças de Defesa e Segurança.

"Temos força no terreno, interveio logo que houve tentativa de ataque", disse uma fonte local.

Não houve vítimas mortais, mas a presença dos rebeldes criou o pânico entre os moradores, face aos últimos ataques na mesma área, fazendo com que algumas famílias dormissem fora de casa.

"Pelo menos até agora ninguém é dado como morto, mas passámos mal. Eu dormi fora da minha casa", disse outro morador de Miangalewa.

Localizada ao longo da estrada Nacional 380, a localidade de Miangalewa fica nas margens do rio Messalo, do lado do distrito de Muidumbe, norte de Cabo Delgado, fazendo fronteira com o distrito de Macomia, região centro, através da aldeia Litamanda, uma área que tem registado vários incursões destes grupos terroristas nas últimas semanas, com vítimas mortais.

Desde outubro de 2017, a província de Cabo Delgado, rica em gás, enfrenta uma rebelião armada com ataques reclamados por movimentos associados ao grupo extremista Estado Islâmico.

O último grande ataque deu-se em 10 e 11 de maio, na sede distrital de Macomia, com cerca de uma centena de insurgentes a saquearem a vila, provocando vários mortos e fortes combates com as Forças de Defesa e Segurança de Moçambique e militares ruandeses, que apoiam Moçambique no combate aos rebeldes.