População no Líbano "mais apreensiva", diz residente no país

O Japão foi o mais recente país a emitir um alerta para que os seus cidadãos abandonem o Líbano, devido ao aumento das tensões naquele ponto do globo.Também o Governo português já divulgou uma recomendação idêntica a desaconselhar deslocações quer ao Líbano, quer ao Irão.Em Beirute, inúmeras companhias aéreas internacionais suspenderam todos os voos com partida ou chegada à capital do país.





A portuguesa Rita Diéb, a viver há 20 anos no Líbano, relata à Antena1 que se tem notado que a população está mais apreensiva com os acontecimentos dos últimos dias.



A portuguesa residente no Líbano revela que vários compatriotas admitem abandonar o país e regressar a Portugal e que, embora nesta altura ainda não seja adequado falar numa corrida aos supermercados, muitas pessoas estão a aprovisionar mantimentos para se precaverem face a um eventual agravamento da situação entre o Hezbollah e Israel.