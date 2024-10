Portos norte-americanos encerrados devido à greve dos estivadores

, encerrando pelo menos 36 portos ao longo da Costa Leste e do Golfo., indicou a Aliança Marítima num comunicado na noite de segunda-feira, especificando que tinha “melhorado” a proposta e solicitou uma prorrogação do acordo social para continuar negociando.Segundo fonte próxima das negociações, citada pela AFP,, declarou o chefe do sindicato ILA, Harold Daggett, num comunicado de imprensa.A USMX representa empregadores em 36 portos espalhados ao longo da costa do Maine (nordeste) ao Texas (sul), no Golfo do México, à Flórida (sudeste). Do lado oposto, o sindicato dos estivadores tem 85 mil membros nos Estados Unidos (portos, rios, lagos).O contrato social que expirou nas últimas horas inclui 25 mil trabalhadores dos terminais de carregamento de contentores e veículos rolantes de 14 grandes portos (Boston, Nova Iorque, Filadélfia, Baltimore, Savannah, Miami, Tampa e até Houston).Joe Biden tem o poder de suspender a greve por 80 dias para novas negociações, mas segundo a Casa Branca o presidente norte-americano não pretende agir para já.

O que leva à paralisação?

As negociações estão estagnadas há meses e o contrato atual entre as partes expirou na segunda-feira.

Na segunda-feira, a USMX disse que tinha aumentado a oferta, o que aumentaria os salários em quase 50 por cento, triplicaria as contribuições dos empregadores para os planos de reforma e fortaleceria as opções de assistência médica. O chefe do sindicato, Harold Daggett, pediu aumentos salariais significativos para os membros, ao mesmo tempo que expressou preocupações sobre ameaças da automação.





Por sua vez, a USMX acusou o sindicato de se recusar a negociar, apresentando uma queixa aos reguladores trabalhistas solicitando que ordenassem que o sindicato voltasse à mesa de negociações.

No contrato anterior,Além disso, os trabalhadores recebem outros benefícios. De acordo com Daggett, o sindicato quer um aumento de cinco dólares por ano no salário por hora durante a vigência do acordo de seis anos, o que ele estimou em cerca de 10 por cento ao ano., disseram Greg Regan e Shari Semelsberger, presidente e secretária-tesoureira da TTD. “Embora a USMX tente atirar a culpa nos trabalhadores da linha de frente que movimentam a nossa cadeia de abastecimento, eles são os culpados”.A ILA considera que os trabalhadores têm direito depois de os lucros das empresas de transporte terem disparado durante a pandemia de Covid-19, enquanto a inflação atingiu os salários.disse o sindicato na manhã de segunda-feira, denunciando os “mil milhões de dólares em lucros” arrecadados pelos portos e transportadoras marítimas., continuou.Estima-se que a greve tenha um impacto de 5 mil milhões de dólares por dia na Economia dos EUA. O sindicato disse ainda que não afeta carga militar e nem navios de cruzeiro de passageiros.