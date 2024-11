Portugal adere como fundador à Aliança Contra a Fome "com grande empenho"

"Assumimos esta responsabilidade com determinação e sentido de solidariedade", escreveu Paulo Rangel numa declaração publicada na rede social X.

A Aliança Global contra a Fome e a Pobreza é uma iniciativa promovida pelo Brasil no âmbito do G20, grupo que reúne as 19 maiores economias do mundo mais a União Africana e a União Europeia e que realiza, nos próximos dias 18 e 19, no Rio de Janeiro, a Cimeira de chefes de Estado, no âmbito da presidência brasileira.

O Brasil, que exerce a presidência do G20 desde o primeiro dia de dezembro de 2023, convidou Portugal, Angola, Egito, Emirados Árabes Unidos, Espanha, Nigéria, Noruega e Singapura para observadores da organização, assim como a Comunidades dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

A iniciativa começou a ser discutida na Cimeira dos chefes de Estado do G20 do ano passado, em Nova Delhi, quando os membros do grupo aceitaram a proposta do Presidente brasileiro, Lula da Silva, de incluir pela primeira vez o tema da erradicação da fome na sua agenda, a qual quer ver definitivamente lançada este mês, antes da passagem da presidência à África do Sul, no início de dezembro.

Paulo Rangel já tinha garantido em julho que Portugal está empenhado na criação da Aliança Global contra Fome e Pobreza e que pode apoiar os países africanos de língua portuguesa.

Portugal pode, através desta aliança, "levar alguns projetos, para aquelas zonas mais esquecidas, mais afetadas por conflitos, mais afetadas pelas alterações climáticas, no sentido de evitar que tantos cidadãos deste planeta estejam na situação de fome", sublinhou Paulo Rangel, em declarações à imprensa quando participou, no Rio de Janeiro, na reunião do G20 em que Lula da Silva apresentou a iniciativa, declarando-a aberta a adesões.

Mais de 700 milhões de pessoas enfrentaram a fome em 2023, um em cada 11 habitantes no mundo e um em cada cinco em África, de acordo com um relatório da ONU divulgado nessa reunião.

Aberta a todos os países, esta iniciativa procura coordenar ações e parcerias técnicas e financeiras para apoiar a implementação de programas nacionais nos países que aderirem à proposta e ainda o financiamento de políticas públicas para a erradicação da fome e da pobreza no mundo.

As bases da aliança foram aprovadas por consenso por mais de 50 delegações, incluindo os membros do G20, países convidados e organizações internacionais.

Os membros do G20 são as 19 principais economias do mundo: Estados Unidos da América, China, Alemanha, Rússia, Reino Unido, França, Japão, Itália, índia, Brasil, África do Sul, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Canadá, Coreia do Sul, Indonésia, México, Turquia, mais a União Europeia e a União Africana.

Como país convidado, Portugal participou em mais de 100 reuniões dos grupos de trabalho, em nível técnico e ministerial, durante a presidência brasileira.