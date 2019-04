Portugal assina projeto de apoio em língua portuguesa com Universidade Nacional Timor Lorosa`e

Lusa10 Abr, 2019, 07:13 | Mundo

O projeto, cofinanciado pelo Camões - Instituto da Cooperação e da Língua e assinado hoje pelo embaixador de Portugal em Timor-Leste, José Pedro Machado Vieira e pelo reitor da UNTL, Francisco Martins, insere-se na cooperação bilateral com a universidade pública timorense.

José Pedro Machado Vieira sublinhou que o projeto, dá seguimento à política de cooperação portuguesa com Timor-Leste "com um investimento constante e consistente na Educação", setor para onde é canalizada cerca de 80% da ajuda pública do Governo português ao país.

O objetivo global é "contribuir para a melhoria da qualidade do ensino em Timor-Leste e consolidação da língua portuguesa como instrumento para aquisição e acesso ao conhecimento", disse.

"A Cooperação Portuguesa e a UNTL assumem o compromisso de, sem distrações ou derivas, trabalhar para formar professores e alunos da UNTL, bem como funcionários públicos e população em geral", referiu.

A vigorar até 2022, o "Formar, Orientar, Certificar e Otimizar" (FOCO-UNTL) substitui o Projeto de Capacitação da UNTL em Língua Portuguesa, e "é constituído por um conjunto de atividades destinadas a contribuir para o reforço das competências do Centro de Língua Portuguesa da UNTL".

O projeto aposta na melhoria do nível de proficiência em língua portuguesa dos professores e alunos da UNTL, assim como dos funcionários da Administração Pública e público em geral e ao mesmo tempo "na componente de certificação do nível de proficiência em língua portuguesa".

A UNTL contribui com um terço dos fundos do projeto e o Camões com dois terços.

Francisco Martins explicou que o projeto envolve 11 professores portugueses destacados em Timor-Leste e apoiados por entre seis e 18 professores timorenses.

O reitor considerou o projeto essencial para permitir à UNTL implementar a sua missão "como instituição formadora e de investigação" e para "elevar a qualidade do sistema académico da universidade", permitindo "capacitar e elevar a competência dos jovens portugueses em língua portuguesa".

Um projeto bilateral assenta numa história de quase 20 anos de cooperação bilateral com Portugal, que permite reforçar não apenas os conhecimentos em língua portuguesa, mas a aprendizagem noutras áreas especificas da oferta formativa da UNTL.

Evidente, explicou, é igualmente o crescente interesse e pedido de apoio de várais instituições timorenses que solicitam à UNTL formação em língua portuguesa.

O programa junta-se a outras ações de cooperação portuguesa, incluindo a atribuição de bolsas para o ensino superior, os Centros de Aprendizagem e Formação Escolar (CAFE), a Escola Portuguesa de Díli ou o projeto Formar +, que está a ser reestruturado.

"A Cooperação Portuguesa e a UNTL estão unidas na ambição de colocar a educação como prioritária, entre as necessidades e objetivos do povo timorense. A formação das pessoas é o principal determinante do desenvolvimento económico e social sustentável", disse o diplomata.

"A educação, para além de constituir um direito humano fundamental, é, igualmente, um instrumento essencial à boa governação, às tomadas de decisão informadas e à promoção da democracia", frisou.