Portugal chama embaixador do Irão para condenar ataque a Israel

O diretor-geral de Política Externa, em representação do Governo português, voltou "de forma veemente e categórica” a condenar o recente “ataque realizado contra o Estado de Israel".





O comunicado do Ministério, enviado às redações, sublinha "a profunda preocupação com a escalada do conflito” e apela “à máxima contenção".





Quanto ao navio de bandeira portuguesa, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, para além de exigir a libertação da tripulação, defende que não são “consistentes as explicações até agora fornecidas" para manter o navio apesado.





Neste comunicado, o Governo português afirma que