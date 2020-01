Portugal condena ataque iraniano a bases no Iraque

O ministro português dos Negócios Estrangeiros afirmou que se trataram de ataques "a bases onde estão forças da coligação internacional contra o Daesh. Condenamos esses ataques", acrescentou.



O ministro português defende que "todas estas questões têm que ser resolvidas à luz do direito internacional, por meios políticos, por diálogo entre as partes e pelo envolvimento da comunidade internacional".



"Apelamos a todos os envolvidos para que usem da máxima contenção para evitarmos uma espiral de violência no Médio Oriente, para evitarmos uma espiral de violência que nos afastará mais em vez de nos aproximar de uma solução pacífica sustentada e duradoura", disse Santos Silva.



O ministro dos Negócios Estrangeiros garantiu que Portugal tem estado em contacto com os parceiros europeus e que na próxima sexta-feira participará de uma reunião de emergência dos ministros dos Negócios Estrangeiros da UE para analisarem a situação.



"Esperamos que a escalada seja evita", continuou. "O Irão tem responsabilidades próprias de contenção que deve assegurar inteiramente".