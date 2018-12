Portugal e China. Dois amigos "com pontos de convergência e interesses comuns"

RTP05 Dez, 2018, 10:23 / atualizado em 05 Dez, 2018, 12:09 | Mundo

No dia em que termina a visita de Estado a Portugal, o Presidente chinês começou por ser recebido no Parlamento pelo Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, com quem esteve reunido.







Xi Jinping foi recebido com honras militares e assinou o Livro de Honra e seguiu ao final da manhã para o Palácio de Queluz, onde vai estar com António Costa para assinar vários acordos bilaterais.







O início da visita de Estado do Presidente chinês, na terça-feira, ficou marcado pelo encontro entre os chefes de Estado, Xi Jinping e Marcelo Rebelo de Sousa. Nos respetivos discursos, os dois líderes enfatizaram a importância das relações bilaterais, quando faltam poucos meses para a celebração dos 40 anos de relações diplomáticas entre os dois países, iniciadas em fevereiro de 1979.





À chegada a Lisboa, o Presidente chinês destacou os “pontos de convergência e interesses comuns” entre os dois países. Já Marcelo Rebelo de Sousa defendeu o trabalho conjunto pelo multilateralismo e pelos Direitos Humanos.





Marcelo Rebelo de Sousa defendeu, na chegada do Chefe de Estado chinês, que apesar da distância geográfica, das diferenças nas alianças e das “realidades regionais diversas”, os dois países podem unir esforços.







"Isso não nos impede de trabalharmos em conjunto para a valorização do papel do direto internacional, das organizações internacionais, a começar nas Nações Unidas. Nem de defender o multilateralismo, os Direitos Humanos, a resolução pacífica dos conflitos. Nem de apoiarmos o livre comércio e as pontes de entendimento entre Estados e povos”, referiu o Presidente português.





O Chefe de Estado anunciou ainda a assinatura de um memorando de entendimento bilateral sobre a iniciativa chinesa “Uma Faixa, Uma Rota” (One Belt, One Road). Marcelo Rebelo de Sousa anunciou ainda que será no âmbito desse megaprojeto de investimento que fará uma visita de Estado à China, em abril, a convite de Xi Jinping.





"Esta sua primeira visita de Estado a Portugal pode fazer história. Contribuirá mesmo para a felicidade dos nossos dois povos. Sinta-se em sua casa, tal como nós nos sentimos", destacou o Presidente chinês.



“Cooperação e benefícios recíprocos”





O Presidente chinês disse no seu discurso que a relação sino-portuguesa “está a entrar no seu melhor período”, com destaque para a cooperação económica e a consolidação de novos projetos bilaterais.





“Estou muito satisfeito com a parceria estratégica global e o seu conteúdo está mais enriquecido. Vamos realizar atividades conjuntas no próximo ano, quando se celebram o estabelecimento das relações diplomáticas", referiu Xi Jinping.





O Chefe de Estado chinês destacou a importância de Portugal para as iniciativas da China.





"Portugal tem uma posição geográfica e em consolidação da rota da seda marítima e terrestre. A nossa cooperação no âmbito de uma faixa e uma rota são vantagens naturais e vamos fortalecer de forma plena a nossa relação para abrir novos espaços e áreas para a nossa cooperação e benefícios recíprocos", afirmou.





Ao lado de Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente Xi Jinping manifestou a vontade de "fazer crescer a aperfeiçoar os projetos existentes e ampliar trocas comerciais e criar mais pontos de crescimento para a nossa cooperação nos mercados terceiros" e elogiou a “longa história” de Portugal e os traços “empreendedores” do povo português.

O Presidente chinês foi recebido ontem no Palácio de Belém durante a tarde, com uma cerimónia de boas vindas e um encontro entre os dois chefes de Estado. Depois, o resto do primeiro dia de visita decorreu no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, onde Marcelo Rebelo de Sousa ofereceu um jantar em honra do Presidente chinês e da mulher, Peng Liyuan.