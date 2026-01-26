Portugal e Moçambique já trabalham na investigação à morte de português em Maputo

"Posso lhe confirmar a chegada deles. Estamos a trabalhar (...). Hoje, logo que chegaram, iniciaram os trabalhos", disse à Lusa Hilário Lole, porta-voz do Serviço Nacional de Investigação Criminal (Sernic) de Moçambique.

Uma equipa composta por elementos da Polícia Judiciária e do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, enviada pelo Governo português, chegou hoje a Moçambique para acompanhar as investigações à morte do português Pedro Ferraz Reis, administrador do banco moçambicano BCI.