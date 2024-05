Portugal envia ajuda humanitária para o Rio Grande do Sul

O voo da TAP parte de Lisboa às nove menos dez da manhã e vai ter como destino a cidade de São Paulo.



Neste aparelho. ao contrário do que sucedeu no avião da Latam, que seguiu na semana passada com o primeiro carregamento de donativos para o Rio Grande do Sul, a carga é só de ajuda humanitária.



A garantia foi dada à Agência Lusa pelo embaixador do Brasil em Portugal, Raimundo Carreiro.



As inundações no Rio Grande do Sul são já uma das maiores catástrofes humanitárias dos últimos anos no Brasil.



Cerca de 700 mil pessoas tiveram de deixar as casas devido a estas cheias, que afetam mais de dois milhões de pessoas.