Foto: Nuno Patrício - RTP

De acordo com a polícia federal do Brasil, já foi descartada a possibilidade de o homem ser o pai das crianças, que foram levadas de um hospital no estado de São Paulo. A coordenadora do Grupo de Repressão a Crimes Contra os Direitos Humanos da Polícia Federal em Campinas, Estela Beraquet Costa, confirma a suspeita da prática do crime de tráfico de crianças.