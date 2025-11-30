Portuguesa na Venezuela denuncia "miséria e caos" no país

Maria José Castro vive na Venezuela desde 1973 e falou à RTP sobre a situação que se vive no país. Diz que é um "pesadelo" e uma "tristeza" que um país "tão rico" esteja "nesta miséria e neste caos tão grande".

RTP /
VER MAIS
A portuguesa aponta para as "obras de teatro" dos líderes políticos em Caracas, que "mostram ao mundo o que querem mostrar", e fala também da grande desvalorização da moeda.

Sobre a possibilidade de uma intervenção dos Estados Unidos, considera que "não há outra forma" de parar com a predominância do narcotráfico. "A Venezuela é o centro comercial do tráfico de droga", apontou.

Quanto à possibilidade de regressar a Portugal perante a crise que se vive ne Venezuela, esta portuguesa afirma que quer "resistir" até que Nicolás Maduro saia do poder.

"Está duro, é difícil", reconheceu.
PUB
PUB