Portuguesa na Venezuela denuncia "miséria e caos" no país

A portuguesa aponta para as "obras de teatro" dos líderes políticos em Caracas, que "mostram ao mundo o que querem mostrar", e fala também da grande desvalorização da moeda.



Sobre a possibilidade de uma intervenção dos Estados Unidos, considera que "não há outra forma" de parar com a predominância do narcotráfico. "A Venezuela é o centro comercial do tráfico de droga", apontou.



Quanto à possibilidade de regressar a Portugal perante a crise que se vive ne Venezuela, esta portuguesa afirma que quer "resistir" até que Nicolás Maduro saia do poder.



"Está duro, é difícil", reconheceu.

