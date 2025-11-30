Venezuela. Secretário de Estado garante que comunidade portuguesa "está tranquila"

há 300 mil portugueses ou lusodescendentes a viver na Venezuela. No entanto, o secretário de Estado admite que este número possa ser muito mais elevado porque muitos não estarão registados. o secretário de Estado das Comunidades realçou a situação de "perfeita normalidade" para os portugueses na Venezuela, com a comunidade "perfeitamente tranquila", até porque já tem "alguma experiência de situações de crise". De acordo com os dados oficiais do executivo,Questionado sobre a recente tensão entre Caracas e Washington,





Emídio Sousa vincou que tem falado com os serviços oficiais mas também com amigos que estão no país. Este domingo, por exemplo, "as pessoas fizeram a sua vida habitual", garantiu.





Questionado sobre um eventual regresso de lusodescendentes a Portugal, o secretário de Estado voltou a insistir que a comunidade portuguesa "está tranquila" e lembrou que o país "vive uma situação de crise já há alguns anos".





O responsável afirmou que está em contacto permanente com os cônsules e com o embaixador, ressalvando os canais de contacto com os Consulados e a Embaixada, bem como os canais de WhatsApp entretanto divulgados pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros.





Este domingo, em comunicado , o Ministério dos Negócios Estrangeiros indicava que não havia, até ao momento, "qualquer situação que justifique alarme", mas garantindo que tem planos de contingências de natureza "naturalmente reservada".



