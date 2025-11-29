Mundo
Trump afirma que espaço aéreo da Venezuela está "totalmente fechado"
Sem fornecer mais detalhes, o presidente norte-americano indicou que o espaço aéreo venezuelano e em seu redor deve ser considerado como encerrado.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou este sábado que o espaço aéreo acima e ao redor da Venezuela deve ser considerado como "totalmente fechado".
"A todas as companhias aéreas, pilotos, traficantes de drogas e traficantes de seres humanos, considerem que O ESPAÇO AÉREO SOBRE E AO REDOR DA VENEZUELA ESTÁ TOTALMENTE FECHADO", escreveu numa publicação na rede Truth Social.
Na semana passada, o órgão regulador da aviação dos EUA alertou as principais companhias aéreas sobre uma "situação potencialmente perigosa" ao sobrevoar a Venezuela devido ao "agravamento da situação de segurança e ao aumento da atividade militar no país ou em torno dele".
A Venezuela revogou os direitos de operação de seis grandes companhias aéreas internacionais que suspenderam os voos para o país após um aviso da Administração Federal de Aviação dos EUA.
A declaração de Donald Trump surge num momento em que a sua Administração, numa luta contra os cartéis de droga, intensifica a pressão sobre a Venezuela com um grande destacamento militar nas Caraíbas, incluindo o maior porta-aviões do mundo.
Donald Trump acusa especificamente a Venezuela de ser responsável pelo tráfico de droga que inunda o mercado americano.
Caracas nega e insiste que o verdadeiro objetivo dos EUA é uma mudança de regime e o controlo das reservas de petróleo do país.
c/ agências
