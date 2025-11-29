Trump afirma que espaço aéreo da Venezuela está "totalmente fechado"

A Venezuela revogou os direitos de operação de seis grandes companhias aéreas internacionais que suspenderam os voos para o país após um aviso da Administração Federal de Aviação dos EUA.





A declaração de Donald Trump surge num momento em que a sua Administração, numa luta contra os cartéis de droga, intensifica a pressão sobre a Venezuela com um grande destacamento militar nas Caraíbas, incluindo o maior porta-aviões do mundo.



Donald Trump acusa especificamente a Venezuela de ser responsável pelo tráfico de droga que inunda o mercado americano.



Caracas nega e insiste que o verdadeiro objetivo dos EUA é uma mudança de regime e o controlo das reservas de petróleo do país.





c/ agências

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou este sábado que o espaço aéreo acima e ao redor da Venezuela deve ser considerado como "totalmente fechado"., escreveu numa publicação na rede Truth Social.Na semana passada, o órgão regulador da aviação dos EUA alertou as principais companhias aéreas sobre uma "situação potencialmente perigosa" ao sobrevoar a Venezuela devido ao "agravamento da situação de segurança e ao aumento da atividade militar no país ou em torno dele".