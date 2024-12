Portuguesa Neuraspace lança telescópio ótico no Chile para cobertura global

. São, com erros inferiores a 100 metros por revolução orbital, conforme os requisitos da ESA Space Debris Mitigation Requirements de 2023.Desde a instalação, em setembro último,em órbitas desde LEO até GEO - Órbita Geostácioanária.

O novo telescópio no Chile promete ser ainda mais eficiente, beneficiando de cerca de 320 noites anuais de céu limpo, numa das regiões mais reconhecidas pela qualidade dos céus, onde também operam alguns dos maiores observatórios do mundo.



Esta adição não só expande a cobertura global, como também mitiga limitações sazonais no rastreamento de órbitas baixas.

Investimento em espaço mais seguro

Este investimento, parte de um projeto financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência com um total de 25 milhões de euros, reforça o compromisso da Neuraspace em promover a segurança e a sustentabilidade no espaço.A infraestrutura melhorada permitirá à empresa oferecer serviços complementares às operadoras espaciais, facilitando operações seguras e prevenindo colisões com lixo espacial ou satélites.Atualmente,





Chiara Manfletti, diretora-geral da Neuraspace, destaca a relevância deste novo marco: "Este investimento posiciona-nos como referência global na gestão de tráfego espacial. Combinamos dados de alta qualidade com inteligência artificial para criar soluções inovadoras e sustentáveis. A expansão da nossa infraestrutura eleva os padrões de segurança e eficiência nas operações espaciais em todo o mundo".

A Neuraspace, fundada há três anos, desempenha já um papel crucial na proteção e sustentabilidade das atividades humanas no espaço.