Portugueses na Roménia criam primeira associação da comunidade naquele país

"A comunidade portuguesa estava muito dispersa, não havia um pretexto para nos unirmos e começarmos a fazer algo pela `portugalidade` e também para nos ajudarmos uns aos outros em termos de negócios", relatou, em entrevista à Lusa em Bucareste Miguel Borges, empresário do setor da construção, que vive na Roménia desde 2011, depois de uma passagem pelo país em 2005.

A ideia, descreveu, surgiu numa celebração do 10 de junho, Dia de Portugal, que era, até então, a única ocasião, num ano, em que os portugueses na Roménia se encontravam.

Na Roménia residem cerca de 2.000 cidadãos portugueses, a maioria dos quais na capital, estima a embaixada portuguesa em Bucareste.

Depois de contactos com a associação-mãe, a Academia do Bacalhau de Joanesburgo (África do Sul), os emigrantes começaram a preparar a organização, que foi oficialmente criada no início de abril.

"Fomos a 52.ª Academia do Bacalhau a abrir no mundo", referiu Miguel Borges.

Apesar do nome, a organização não é uma confraria gastronómica, esclareceu - a referência ao bacalhau deve-se a ser um alimento associado a Portugal.

"O objetivo é promover a portugalidade nos sítios onde estamos, espalhar a imagem de Portugal e tentar que os valores que nós identificamos como portugueses sejam mais presentes nos países onde estamos", destacou.

Entre as iniciativas, a academia está a colaborar com o Camões -- Instituto da Cooperação e da Língua para a representação portuguesa na Feira do Livro deste ano, no final de maio, em que Portugal é o país convidado.

Membros da academia também têm participado nas meias-maratonas de Bucareste, envergando `t-shirts` da organização e doando o custo da inscrição a uma instituição romena que apoia crianças em situação de sem-abrigo.

Membros da Academia vão também colaborar, em setembro, com a organização norte-americana Habitat for Humanity, na construção de uma casa para uma família desfavorecida.

Em declarações à Lusa, o embaixador de Portugal em Bucareste, Paulo Cunha Alves, saudou a iniciativa da comunidade portuguesa.

"Para um embaixador, é sempre importante ver que a comunidade está a organizar. O facto de terem criado esta Academia mostra o interesse em estar em conjunto, discutirem ideias, debaterem questões, projetos", comentou o diplomata.