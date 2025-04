"Portugueses tinham um lugar especial no coração do Papa", diz cardeal Américo Aguiar

O cardeal, um dos que vai estar no conclave da sucessão de Francisco, assegura que os portugueses tinham um "lugar especial no coração do Papa", que escolheu quatro cardeais portugueses para ajudar a dar continuidade ao seu legado.

Américo Aguiar, entrevistado por Fátima Campos Ferreira no Vaticano, diz mesmo que a nomeação de quatro cardeais portugueses seria "impensável há uns anos e incompreensível para muitos países do mundo", mas mostram a ligação de Francisco a Portugal.



O cardeal destaca o legado de fraternidade dos 12 anos de Pontificado de Francisco e a mudança que incutiu na "máquina" da Igreja Católica, colocando a Cúria Romana a funcionar ao contrário, virada para o mundo e deixando de estar no centro, algo que trouxe "muita dor, sofrimento e incompreensão", mas que é "um caminho que não pode parar".



E nesse caminho moderno, das redes sociais, está também a obrigação de a Igreja e dos seus representantes de orientarem e ajudarem as pessoas a entenderem a mensagem que pretendem transmitir.