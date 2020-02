Pós-Brexit. Reino Unido define termos para negociações com a UE

Três dias depois da saída formal da UE, o primeiro-ministro vai definir o rumo britânico, tendo já garantido que"Dizem-nos muitas vezes que devemos escolher entre o acesso total ao mercado da UE, aceitando ao mesmo tempo as suas regras e tribunais à semelhança da Noruega, ou um acordo de livre comércio ambicioso, que abre mercados e evita toda a panóplia de regulamentação da UE, a exemplo do Canadá", vai afirmar o primeiro-ministro britânico, segundo excertos do discurso desta segunda-feira, divulgados antecipadamente.Boris Johnson deixa claro que, na para si,

"Fizemos a nossa escolha: queremos um acordo de comércio livre, semelhante ao do Canadá, mas no caso muito improvável de não termos sucesso, o nosso comércio vai ter de se basear no nosso acordo de saída existente com a UE".

Até ao fim do ano, o Reino Unido está num período de transição, continuando a ter de respeitar a liberdade de circulação de pessoas e o Tribunal Europeu de Justiça para poder beneficiar do acesso ao mercado único.





No domingo, o Reino Unido afirmou a sua posição para as futuras negociações com a UE, afirmando que terá as suas próprias regras e agenda.



Bruxelas tem afirmado que, para ter uma relação económica que inclua capitais, bens e serviços sem quotas nem taxas aduaneiras, o Reino Unido precisa de estar alinhado com as leis europeias ambientais, laborais, fiscais e sobre ajudas estatais.



Contudo, Boris Johnson já evidenciou que não quer seguir as regras europeias.



"Não há necessidade de um acordo de comércio livre que envolva a aceitação das regras da UE em matéria de política de concorrência, subsídios, proteção social, meio ambiente ou algo semelhante, senão a UE deveria ser obrigada a aceitar as regras do Reino Unido", segundo o discurso de Boris Johnson, que será apresentado esta segunda-feira.







A questão não é ter "uma acordo ou não", diz Johnson, "a questão é se concordamos com um relacionamento comercial com a UE comparável ao do Canadá - ou mais como o da Austrália".



O primeiro-ministro britânico vai também referir que a relação futura com a UE deve ir para além do comércio, defendendo "um acordo pragmático sobre segurança, que proteja" os seus cidadãos, mas sem pôr em causa a autonomia dos "respetivos sistemas jurídicos".







Boris Johnson pretende cumprir a promessa de "retomar o controlo" e vai sugerir que a Grã-Bretanha vai prosperar com um acordo do tipo do Canadá ou um acordo mais flexível.



"Em ambos os casos, não tenho dúvidas de que a Grã-Bretanha prosperará", dirá Johnson. "E é claro que nosso novo relacionamento com nossos vizinhos mais próximos vai muito além do comércio".





O discurso no qual o primeiro-ministro britânico apresentará a posição do Reino Unido nas negociações com a UE, vai ser dirigido a uma audiência composta por dirigentes de empresas nacionais e internacionais de vários setores, especialistas e embaixadores estrangeiros no país.