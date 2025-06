Posição dos Estados Unidos parece estar a mudar em relação ao Irão

As autoridades norte-americanas insistem que Washington não está envolvido na ofensiva israelita, e salientam que Donald Trump continua a considerar todas as opções possíveis.O presidente francês afirma que uma mudança de regime no Irão, pela via militar, poderá levar ao caos.No final da cimeira do G7 esta terça-feira, no Canadá, Emanuel Macron defendeu um cessar-fogo e o regresso à mesa das negociações.Pelo quinto dia consecutivo continuam as hostilidades entre Israel e o Irão.Os meios de comunicação israelitas reportaram esta noite uma segunda salva de mísseis iranianos que fez soar as sirenes no centro do país.Também em Teerão e Karaj há relatos de explosões, de acordo com a imprensa iraniana.