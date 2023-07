PP vence em Espanha mas não chega para apoiantes fizerem uma "grande" festa

Quem não se mostra muito confiante é o eleitorado que apostou no Partido Popular. E alguns vaticinam que em breve voltará a haver novas eleições.







Apesar de tudo Feijóo afirmou que como líder do "partido mais votado" vai "abrir o diálogo" de imediato com outros partidos que elegeram deputados e "tentar formar governo", "de acordo com os resultados eleitorais e a vitória eleitoral" do PP.

O presidente do PP pediu "expressamente" ao partido socialista (PSOE, do atual primeiro-ministro, Pedro Sánchez) para não bloquear a formação de um novo governo e sublinhou que em Espanha formou sempre governou o líder do partido mais votado.





A reportagem é do enviado especial da Antena 1 a Espanha, Mário Antunes.