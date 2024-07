PPE diz que reeleição de Von der Leyen reforça democracia na Europa

"Com a eleição de Ursula von der Leyen, estamos a reforçar uma Europa democrática", disse, em comunicado o líder do grupo do Partido Popular Europeu (PPE, que inclui os eurodeputados eleitos pela Aliança Democrática).

Weber disse ainda que hoje houve uma votação também "para prioridades claras: prosperidade, segurança e fim da migração".

A presidente da Comissão Europeia, cujo partido (CDU, alemão) integra o PPE, foi hoje reconduzida pelo Parlamento Europeu, em Estrasburgo, França, para um novo mandato de cinco anos por 401 votos a favor, 284 contra, 15 abstenções e sete votos em branco, num total de 707 eurodeputados que votaram de um total de 720.