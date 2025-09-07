PR angolano defende justiça reparatória e reforço da cooperação África-Caraíbas

O chefe de Estado angolano, que falava em Adis Abeba, na abertura da 2.ª Cimeira África-CARICOM, destacou também a nova dinâmica de cooperação entre África e Caraíbas e apelou a um maior protagonismo no sistema multilateral.

A cimeira, dedicada ao tema "Parceria Transcontinental na Busca da Justiça para os Africanos e os Afrodescendentes através de Reparações", coincide com a decisão da União Africana de consagrar 2025 ao tema da justiça reparatória.

João Lourenço sublinhou que a cimeira é uma oportunidade para refletir sobre os factos da história e a necessidade de pensar num modelo de ação comum, defendendo que se deve avançar para uma estratégia capaz de transformar "a dor e o sofrimento do passado colonial" numa força geradora de progresso e desenvolvimento.

O chefe de Estado apontou instrumentos já criados no âmbito da reparação, como o Mecanismo Afro-Caribenho de Justiça Reparatória e o Fundo Global de Reparação, que deverão servir como facilitadores de colaboração entre a União Africana e a Comunidade das Caraíbas.

"Estas ferramentas permitirão alinhar políticas e promover ações eficazes e conjuntas, tanto no plano político como no jurídico", frisou.

Destacou ainda que o objetivo é criar bases sólidas que permitam transformar compromissos em medidas práticas, capazes de romper o ciclo de pobreza que ainda afeta grande parte das populações africanas e caribenhas.

Na vertente económica, o Presidente angolano valorizou os progressos já alcançados, como a instalação do escritório do AfreximBank nas Caraíbas, a realização dos Fóruns Afro-Caribenhos de Comércio e Investimento e o memorando de entendimento assinado em setembro de 2024 entre a União Africana e a Comunidade das Caraíbas.

Para João Lourenço, estes avanços abrem novas oportunidades de comércio, investimento e apoio mútuo em áreas estratégicas como o transporte, a educação, a ciência, a cultura e a gestão de desafios globais.

Entre os próximos passos, apontou a criação de uma plataforma conjunta de comunicação e media, a assinatura de um acordo multilateral de serviços aéreos, a revisão dos regimes de vistos e a abertura de voos diretos entre África e as Caraíbas.

"Devemos potenciar esforços para implementarmos as nossas decisões e transformá-las em benefícios duradouros para os nossos povos, através de intercâmbio ativo nos principais domínios da cooperação, designadamente no económico, no cultural e no social", afirmou.

O Presidente angolano propôs ainda a institucionalização do Conselho da Juventude União Africana-CARICOM como órgão consultivo permanente, defendendo que as novas gerações devem ser o eixo em torno do qual se construirá o futuro comum.

"Em todas as estratégias que delinearmos, a juventude deve ocupar um lugar central", sublinhou.

No plano global, o Presidente angolano alertou para os desafios que afetam de forma mais intensa os países do Sul, desde a crise climática à insegurança alimentar e energética, passando pela instabilidade geopolítica e as migrações forçadas.

Assinalou ainda a fragilização das instituições multilaterais, que "devem obrigar a um esforço de cooperação mais firme" por parte de África e das Caraíbas, considerando inevitável uma reforma das Nações Unidas, em particular do Conselho de Segurança.

João Lourenço deixou ainda uma mensagem de solidariedade ao povo palestiniano, que disse estar a enfrentar "um verdadeiro genocídio", reiterando o apoio à criação do Estado da Palestina como condição para que "palestinianos e judeus possam viver em paz e harmonia".