PR cabo-verdiano recebido pelo homólogo francês com relações empresariais em destaque

"Estamos a trabalhar para realizar um fórum empresarial para identificar novos setores e promover o investimento privado francês em Cabo Verde", referiu José Maria Neves aos jornalistas, na sexta-feira, após o encontro que classificou como "histórico", num vídeo publicado pela presidência cabo-verdiana, no Facebook.

"O nosso objetivo é reforçar a parceria económica e empresarial, acelerar investimentos privados e acelerar o ritmo de desenvolvimento e crescimento de Cabo Verde", referiu, assinalando que já há várias empresas francesas no arquipélago, nos aeroportos, turismo e economia azul -- além do apoio ao desenvolvimento.

"Entre os dois governos já há muito trabalho de casa feito", acrescentou.

José Maria Neves acredita que "vai haver um forte empenhamento do Presidente e do Governo francês para reforço das relações económicas e empresariais".

O encontro serviu também para falar da diáspora cabo-verdiana em França e o desejo de que se abram portas para "mais oportunidades", sobretudo para as novas gerações.

José Maria Neves realiza desde quarta-feira, em França, a IV Presidência na Diáspora, depois das edições nos Estados Unidos, São Tomé e Príncipe e Portugal.

O Presidente cabo-verdiano tem uma agenda com vários encontros institucionais e participação em eventos com as comunidades cabo-verdianas em Paris, Lyon e Marselha, até terça-feira.