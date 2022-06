PR da África do Sul suspende procuradora-geral da República nomeada por Jacob Zuma

O Presidente da África do Sul suspendeu hoje a advogada Busisiwe Mkhwebane do cargo de procuradora-geral da República (PGR) do país, que tinha sido nomeada pelo antigo líder sul-africano Jacob Zuma e é acusada pela Presidência de parcialidade.