PR da Rússia felicita homólogo bielorrusso por vitória nas eleições presidenciais

"A vitória convincente nas eleições demonstra claramente a sua elevada autoridade política, assim como o apoio inquestionável da população ao rumo que o Governo está a seguir na Bielorrússia", disse Putin a Lukashenko numa mensagem de felicitações, publicada no portal da Presidência russa (Kremlin).

"Desejo-lhe sinceramente novos êxitos no seu trabalho como chefe de Estado em benefício do povo fraterno da Bielorrússia, bem como boa saúde e bem-estar", acrescentou.

De acordo com os dados preliminares da Comissão Eleitoral Central da Bielorrússia, Lukashenko, que está no poder desde 1994, obteve 86,82% dos votos. Com esta vitória, Lukashenko mantém-se no poder pelo menos até 2030.

Putin destacou os progressos recentes no reforço dos laços amigáveis entre Moscovo e Minsk, garantindo que o trabalho conjunto continuará para desenvolver a cooperação russo-bielorrussa.