PR de Cabo Verde consternado com consequências das fortes chuvas no Brasil

"Neste momento de muita tristeza e de grandes perdas, apresento a vossa excelência, em nome do povo cabo-verdiano e em meu próprio, os nossos mais profundos sentimentos de pesar e de solidariedade, extensivos a todas as famílias lesadas por este desastre natural", refere a Presidência da República de Cabo Verde, em comunicado, citando a carta enviada por José Maria Neves ao Presidente do Brasil.

As fortes chuvas que atingiram esta semana o litoral do estado brasileiro de São Paulo causaram pelo menos 50 mortos, indicaram as autoridades locais na quinta-feira, em novo balanço.

"A prioridade segue no socorro às vítimas e no fornecimento aos mais de 2.251 desalojados e 1.815 desabrigados em todo estado", indicou, em comunicado, a Secretaria de Comunicação do Estado de São Paulo.

Há ainda dezenas de desaparecidos, devido ao nível de precipitação recorde no país, com mais de 680 milímetros em 24 horas.

Do total de mortos, 49 foram registados no município de São Sebastião e um em Ubatuba.

"Equipas do município de São Sebastião com psicólogas e assistentes sociais fazem um trabalho de acolhimento dos familiares das vítimas", disseram as autoridades.

O Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, visitou a região na segunda-feira e acertou um plano para ajudar os atingidos com o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas.

A Marinha do Brasil anunciou que vai instalar um hospital de campanha em São Sebastião e também que vai deslocar para aquela área um porta-aviões, que servirá de base para helicópteros que participarão em operações de resgate e atendimento a vítimas.