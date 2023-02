PR de Cabo Verde pede reforma da União Africana para fazer face a retrocessos do continente

"É claro que África precisa neste momento de uma profunda reforma e as instituições da União Africana e do continente africano precisam de uma profunda reforma", afirmou, em declarações à Lusa, José Maria Neves, à margem da cimeira da organização, que decorre na capital etíope.

Em causa estão os vários problemas que se acentuaram nos últimos anos, reconheceu. Por isso, é essencial estabelecer "um sistema de governança multinível em que há uma divisão de trabalho entre a União Africana, as organizações sub-regionais e os Estados", defendeu.

Nos últimos anos, os conflitos na região do Sahel, no centro do continente (República Centro-Africana), Grandes Lagos (República Democrática do Congo) e norte de Moçambique agravaram-se e países como o Burkina Faso, Mali e Guiné-Conacri sofreram golpes de Estado, tendo sido ostracizados pela comunidade internacional.

"Na verdade há retrocessos. Há muito tempo já tínhamos pensado que não haveria golpes de Estado mas, só na região oeste africana temos três países nesta situação", disse o chefe de Estado cabo-verdiano, elencando outros casos.

"Tudo cria enormes dificuldades à União Africana e ao continente africano" e, para lidar com estes problemas, "medidas rotineiras já não fazem muito sentido porque não produzem efeitos", considerou.

E José Maria Neves exemplificou: "Há um golpe e há sanções e depois há o aumento da tensão e os problemas não são resolvidos".

Um novo modelo de governança, apontou, "vai implicar reformas tanto a nível do continente como a nível sub-regional, mas também a nível dos diferentes países" para se poder "responder de forma muito mais eficaz às exigências que se colocam a África neste século XXI".

José Maria Neves participou hoje numa reunião sobre as alterações climáticas na região do Sahel e reconheceu a dificuldade de implementar medidas quando vários países têm conflitos.

A reunião visou a "operacionalização da Comissão do Clima para a região do Sahel", que conta com um financiamento internacional para um fundo climático para garantir "programas no quadro do combate às mudanças climáticas".

"A situação é extremamente complexa, mas é preciso ir construindo soluções, que tenham em conta esse quadro global de conflitos", explicou, salientando que Cabo Verde é um país que tem lidado com as alterações climáticas há muito tempo.

"Cabo Verde desde sempre sofre com a seca, é um país com uma grande escassez de chuva e de água e, precisamente por isso, desde sempre foi tomando um conjunto de medidas para mobilizar mais água, combater a desertificação e para garantir que tivéssemos um país muito mais resiliente", explicou.