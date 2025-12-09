PR moçambicano acredita que novas regras de imigração em Portugal vão respeitar CPLP

"O que nós queremos é que realmente as leis continuem a ser feitas, as Assembleias da República dos seus países continuam a aprovar as suas respetivas leis, mas temos a certeza absoluta que, tal como as pessoas não vivem de forma isolada - o ser humano é social por natureza -, os países também onde vivem estas pessoas também não vivem de forma isolada", disse Chapo, nas declarações finais após a cimeira com Portugal.

"Temos certeza absoluta que a lei vai respeitar estes aspetos que estamos a fazer referência e nós vamos continuar unidos, coesos, como irmãos e a desenvolver os nossos dois países e os nossos dois povos", disse ainda o chefe de Estado moçambicano, ladeado nestas declarações aos jornalistas pelo primeiro-ministro português, Luís Montenegro.

Acrescentou que Moçambique respeita a soberania e independência de cada um dos Estados, mas salvaguardou o contexto da CPLP e do trabalho que tem sido feito "dia e noite" para "consolidar" o tema da "circulação de pessoas e bens" dentro da comunidade.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, assegurou, também nas declarações finais da cimeira, que "não existe qualquer problema com a comunidade moçambicana" em Portugal - quase 15.000 - relacionado com as novas regras de imigração e apelou a todos os moçambicanos que sintam esse impulso para virem para Portugal "dentro das regras".

"Os que sentirem esse apelo podem vir, venham. Venham é dentro das regras, vão ser muito bem acolhidos e integrados", afirmou Luís Montenegro, que falava ao lado do Presidente moçambicano, Daniel Chapo, na conferência final da sexta Cimeira Portugal-Moçambique, que se realizou hoje no Palácio da Bolsa, no Porto, com cerca de duas dezenas de governantes dos dois países.

Respondendo a uma pergunta, o primeiro-ministro recusou que em Portugal se estejam a endurecer as leis da imigração, preferindo falar em regulação e quis deixar uma mensagem.

"Nós não temos nenhum problema com a comunidade moçambicana em Portugal, nenhum. Temos nessa comunidade um elo de ligação fortíssimo e um plano de acolhimento e integração pleno", afirmou Montenegro.