PR moçambicano antevê reforço das relações após vitória de Seguro

Na mensagem de felicitação à vitória na segunda volta das eleições presidenciais, no domingo, Chapo diz estar "convicto" que, com António José Seguro em Belém, "as tradicionais e excelentes relações" entre os dois países, "alicerçadas em fatores históricos e culturais e na defesa de valores partilhados como a democracia, liberdade, solidariedade e paz, continuarão a ser aprofundadas e elevadas a novos patamares, em prol do contínuo bem-estar" dos dois povos.

No mesmo espírito, refere a mensagem, o Presidente moçambicano reafirmou a disponibilidade para trabalhar com o novo Presidente português no reforço da cooperação bilateral e na consolidação dos laços entre os dois países.

"Neste sentido, gostaria de expressar a minha inteira disponibilidade para trabalhar com vossa excelência, assegurando que os nossos dois países continuem a cooperar para o progresso comum, simultaneamente consolidando os laços histórico-culturais que os unem", frisou Chapo.

António José Seguro foi eleito este domingo Presidente da República com dois terços dos votos expressos, com cerca de 3,48 milhões, quando faltam apurar 20 freguesias.

André Ventura obteve mais de 1,7 milhões de votos.

O Presidente da República eleito alcançou uma percentagem próxima dos 67%, enquanto o líder do Chega superou os 33%.

Em Moçambique, entre os dois consulados, de Maputo (sul) e Beira (centro), António José Seguro venceu na segunda volta com 56,81% (488 votos), contra os 43,19% (371 votos) de André Ventura.

António José Seguro toma posse do cargo no dia 09 de março.