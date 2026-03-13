PR moçambicano visita União Europeia com encontro agendado com António Costa

A Presidência da República avança, em comunicado, que a visita do Presidente moçambicano, Daniel Chapo, à sede da União Europeia, em Bruxelas, na Bélgica, visa reforçar as relações "em diversos domínios de interesse comum" com este organismo, prevendo-se um encontro com o presidente do Conselho Europeu, António Costa.

Na nota, indica que, durante a visita, que termina quarta-feira (18 de março), prevê-se que o chefe do Estado moçambicano mantenha encontros com a vice-presidente da Comissão Europeia e Alta Representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, Kaja Kallas, com a vice-presidente do Parlamento Europeu, Javi López, com a Comissária Europeia para a Preparação, Gestão de Crises e Igualdade, Hadja Lahbib, e com o Comissário Europeu para as Parcerias Internacionais, Jozef Síkela.

"À margem da visita à União Europeia, o Presidente da República será recebido pelo Rei Philippe, o Rei dos Belgas, para abordar assuntos de âmbito bilateral entre Moçambique e o Reino da Bélgica", indica-se na nota.

O chefe do Estado moçambicano vai ainda participar em duas conferências empresariais, nomeadamente, na RENMOZ, sobre energias renováveis, e na Mozambique Digital Day, visando mobilizar o setor privado europeu a investir em Moçambique nas áreas de energias renováveis e digitalização.

Terá ainda um encontro com a comunidade moçambicana residente na Bélgica, Holanda e Luxemburgo, adianta a Presidência no comunicado.

Durante a visita de trabalho, Daniel Chapo far-se-á acompanhar pela ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Maria Manuela dos Santos Lucas, pelo ministro das Comunicações e Transformação Digital, Américo Muchanga, além da embaixadora de Moçambique no Reino da Bélgica e Representante Permanente de Moçambique junto da União Europeia, Berta Cossa, quadros da Presidência de outras instituições do Estado.