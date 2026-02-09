PR são-tomense convicto que vitória de Seguro fortalecerá relações históricas entre os países

Segundo uma publicação no Facebook, Carlos Vila Nova enviou mensagem em seu nome pessoal e também do povo são-tomense onde expressa "a convicção de que essa vitória irá contribuir para o fortalecimento e consolidação" das "relações históricas e dos laços de amizade e de cooperação já existentes" entre os dois países e povos.

A Presidência são-tomense refere ainda que, na mensagem, o chefe de Estado são-tomense deseja que "os desafios do presente sejam superados com coragem e que as oportunidades do futuro sejam acolhidas com visão estratégica e responsabilidade".

Carlos Vila Nova referiu ainda que a eleição de António José Seguro "por tão significativa e expressiva margem, constitui inequívoca manifestação de confiança, reconhecimento e de esperança que o povo da República portuguesa deposita" no Presidente eleito.

Acrescenta que o resultado representa o "reconhecimento do seu elevado sentido de serviço público, empenho, contributo, reconhecida capacidade de liderança, visão estratégica e firme compromisso com o desenvolvimento, prosperidade e bem-estar do povo português".

António José Seguro foi eleito no domingo Presidente da República com cerca de dois terços dos votos expressos, somando aproximadamente 3,48 milhões de votos, quando faltam ainda apurar 20 freguesias de oito municípios.

André Ventura obteve mais de 1,7 milhões de votos.

O Presidente da República eleito alcançou uma percentagem próxima dos 67%, enquanto o líder do Chega superou os 33%.

A tomada de posse do novo chefe de Estado está marcada para 09 de março.